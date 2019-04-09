В одной из школ Уфы распылили газовый баллончик
Судя по всему, обошлось без пострадавших
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В Уфе произошел очередной инцидент с газовым баллончиком. На этот раз его распылили в школе №119, расположенной на улице Степана Кувыкина, 29/1.
В Управлении гражданской защиты города уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал, вызывать медиков не пришлось.
Судя по всему, ученики просто развлекались с опасной игрушкой. Сотрудники школы уже проветрили помещение.
Напомним, что в Уфе уже неоднократно случались схожие инциденты. Так, в декабре 2018 года пять учеников попали в реанимацию из-за ЧП с газовым баллончиком в школе Дёмы.
ИСТОЧНИК KP.RU