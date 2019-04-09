В прошлом году экономика Башкирии выросла на 1% - Радий Хабиров
Экономика Башкирии в 2018 году выросла на 1%. Об этом заявил врио главы региона в своем докладе перед Госсобранием республики.
Валовой региональный продукт, по его словам, достиг почти 1,5 трлн рублей, а объемы производства выросли на 3,4%, что выше средних показателей по стране (2,9%). Кроме того, увеличился оборот субъектов малого предпринимательства и розничной торговли.
- В целом в этой части мы идём в плюсе. Тем не менее нам нужно понимать, что необходимо сделать для того, чтобы продолжить экономический рост, - заявил в своем докладе Радий Хабиров.
По его словам, сейчас власти сконцентрировались на пяти направлениях: на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на создании особой экономической зоны в Ишимбае, на индустриальных и технопарках, на координации работы всех институтов развития и на работе с инвесторами.
ИСТОЧНИК KP.RU