В Уфе арестовали мужчину, домогавшегося 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-09T11:25:05+03:00

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В Уфе заключен под стражу 39-летний мужчина. Как рассказали в следственном комитете по Башкирии, он подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Все случилось 3 апреля в бассейне городского фитнес-клуба. Пострадавший ребенок рассказал о домогательствах неизвестного мужчины своей матери, а та заявила в полицию. Гражданин бы задержан. Ему уже предъявили обвинение.

- Расследование уголовного дела продолжается, - заявили в следкоме.

Напомним, что ранее за схожее преступление был задержан 22-летний житель Бижбулякского района. Он проник в чужой дом и попытался изнасиловать 10-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU