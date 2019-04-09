Продолжает улыбаться сквозь боль: 20-летней Юлии Емельяновой из Башкирии поставили страшный диагноз

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-09T12:29:53+03:00

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20-летняя Юлия Емельянова из Стерлитамака каждый день просыпается с надеждой, что, наконец, произойдет чудо, и болезнь, мешающая девушке ходить на учебу, танцевать и жить полной жизнью, отступит. В 2016 году врачи огорошили Юлю и ее маму страшным диагнозом – крупноклеточная лимфома средостения. За эти годы девушка прошла множество курсов высокодозной химиотерапии, в период улучшения блестяще сдавала ЕГЭ и поступала в университет, но болезнь каждый раз возвращалась.

Сейчас Юля находится в московской клинике им. Рогачева. Опухоль постепенно поразила почки девушки, и, хотя врачи испробовали множество препаратов, лимфома продолжает расти. Сейчас остается последняя надежда на экспериментальное лечение иммуностимулирующими препаратами, стоимость одного курса составляет 700 тысяч рублей.

Пока же Юля находится в паллиативном отделении: поскольку девушка испытывает сильнейшие боли в поясничной области и ногах, врачи назначили ей сильнодействующие обезболивающие препараты. В ближайшее время Юля вместе с мамой вернется в родной Стерлитамак. Несмотря на боль и плохое самочувствие, девушка всегда улыбается и продолжает радоваться каждому дню, надеясь на свое выздоровление.

Если вы хотите помочь Юле обрести свой шанс на избавление от опухоли, можете внести свой посильный вклад на карту девушки 4276 0600 2821 1988 (получатель Юлия Емельянова).

ИСТОЧНИК KP.RU