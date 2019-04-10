Жителя Башкирии оштрафовали за распространение экстремистских материалов в соцсетях
Факт распространения установили сотрудники уголовного розыска
Фото: Рустем АХУНОВ
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Жителя Салавата привлекли к ответственности за распространение экстремистских материалов. 36-летний мужчина опубликовал запрещенную информацию на своей странице в одной из соцсетей. Оказалось, что эти материалы числятся в федеральном списке как экстремистские.
Стражи порядка проверили проверку и необходимые экспертизы. В итоге за административное правонарушение на мужчину составили протокол. Он свою вину признал
- Мировым судом горожанин привлечен к ответственности в виде штрафа, - сообщила Ильмира Хайбуллина, сотрудница отдела МВД России по городу Салавату.
ИСТОЧНИК KP.RU