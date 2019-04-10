Стало известно, когда в Уфе откроются паромные переправы

СЕГОДНЯ 06:55 2019-04-10T06:55:37+03:00

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На оперативном совещании в муниципалитете обсудили открытие речной навигации и паромных переправ. По словам главы «Службы речных переправ» Сергея Сергеева, спуск судов на реки запланирован на 26 апреля. Однако, если лед сойдет быстрее, чем ожидается, навигацию могут открыть раньше.

Это может случиться и при условии затопления населенных пунктов талыми водами. По словам Сергеева, если вода в Белой поднимется до отметки 6,3 метра, начнется перевозка людей по маршруту «Козарез - Нижегородка», а если до 8,5 метров - по маршрутам «улица Камышлинская - стадион «Водник» и «3-я Пристань - набережная Монумента Дружбы».

Стоимость проезда на паромах не изменится, заверили власти. Однако будет рассчитан новый тариф для нового маршрута «Сипайлово - Зеленый Мыс» с остановками на «Трамплине» и «Дудкино».

ИСТОЧНИК KP.RU