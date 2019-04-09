2019-04-09T08:09:00+03:00
Общество

Власти Уфы отчитали горожан за грязные машины

В мэрии считают, что они портят внешний вид улиц
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов на сегодняшнем оперативном совещании дал рекомендации работникам ГИБДД. Он посоветовал им присмотреться к автовладельцам с грязными машинами.

- Уже лобовых стекол не видно, - возмутился Хусаинов.

По его словам, много дорогих авто, чьи владельцы пренебрегают услугами автомоек.

- Я ко всем автолюбителям обращаюсь. Вспомните, пожалуйста, свои первые машины – «Жигуленки» и «Москвичи», вокруг которых с тряпочкой бегали в любую погоду и протирали их в день по два раза. А на сегодняшний день дорогущие машины заляпаны грязью, - посетовал заместитель главы администрации.

- Эту работу, пожалуйста, проведите, - резюмировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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