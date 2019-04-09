За девушку из Башкирии отдали 4389 голосов на Мисс Россия-2019

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-09T09:27:33+03:00

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Жительница Башкирии Эльвира Карамышева претендует на звание «Мисс Россия-2019». По результатам интернет-голосования 20-летняя девушка идет второй. За нее отдали свои голоса 4389 человек.

От лидера – представительницы Якутии – Эльвира отстает почти в два раза. За якутянку на данный момент отдано 8998 голосов. Третьей пока идет девушка из Тобольска с 4188 голосами.

Болельщики могут проголосовать за самую привлекательную девушку на официальном сайте конкурса: missrussia.ru/contest. Голос можно отдать раз в сутки.

Финал конкурса «Мисс Россия-2019» пройдет в Москве в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU