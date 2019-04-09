2019-04-09T08:54:09+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель без прав сбил насмерть 80-летнего дедушку

Трагедия случилась в Кумертау
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Накануне вечером, 8 апреля, на улице Пушкина в Кумертау был сбит пешеход. 80-летний дедушка, по-видимому, пересекал улицу в неположенном месте. В этот момент по дороге в направлении улицы 60 лет БАССР двигался ВАЗ-2104. Автомобилем управлял 26-летний местный житель, лишенный прав за пьяную езду.

Избежать наезда водитель не смог. Пенсионер получил тяжелые травмы, его экстренно доставили в центральную районную больницу города, где он спустя три часа скончался.

- Начато разбирательство, - заверили в Госавтоинспекции Башкирии.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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