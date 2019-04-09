В Уфе экстренно приземлился самолет Москва – Новосибирск

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-09T08:47:36+03:00

Это уже второй случай ЧП в небе над Башкирией за прошедшие сутки

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В ночь на вторник, 9 апреля, в Уфе экстренно приземлился еще один самолет. На этот раз воздушное судно авиакомпании «Ред Вингс», выполнявшее рейс Москва – Новосибирск, вынужденно сел в аэропорту башкирской столицы. Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, стало плохо 17-летней пассажирке. Прибывшая в воздушную гавань Уфы реанимационная бригада госпитализировали в 22-ю больницу. По предварительным данным, у пассажирки мог произойти эпилептический приступ.

Всего на борту самолета Москва – Новосибирск находилось 138 человек.

- В 2.48 по местному времени самолет продолжил свой маршрут и вылетел в Новосибирск, - рассказали в пресс-службе аэропорта Уфы.

Напомним, ранее в Уфе экстренно приземлился самолет Омск - Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU