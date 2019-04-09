В Уфе экстренно приземлился самолет Москва – Новосибирск
В ночь на вторник, 9 апреля, в Уфе экстренно приземлился еще один самолет. На этот раз воздушное судно авиакомпании «Ред Вингс», выполнявшее рейс Москва – Новосибирск, вынужденно сел в аэропорту башкирской столицы. Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, стало плохо 17-летней пассажирке. Прибывшая в воздушную гавань Уфы реанимационная бригада госпитализировали в 22-ю больницу. По предварительным данным, у пассажирки мог произойти эпилептический приступ.
Всего на борту самолета Москва – Новосибирск находилось 138 человек.
- В 2.48 по местному времени самолет продолжил свой маршрут и вылетел в Новосибирск, - рассказали в пресс-службе аэропорта Уфы.
Напомним, ранее в Уфе экстренно приземлился самолет Омск - Москва.
ИСТОЧНИК KP.RU