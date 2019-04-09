В Башкирии бывшие полицейские получили условные сроки за избиение водителя

СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-09T06:54:40+03:00

По решению суда им на целый год запретили занимать должности на службе

Изменить размер текста: A A

Накануне Белокатайский межрайонный суд вынес приговор двоим экс-полицейским. Один из обвиняемых ранее занимал должность начальника участковых уполномоченных, второй – замначальника районного отдела полиции. Их признали виновными в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в суде было установлено, что в одну из сентябрьских ночей 2016 года они патрулировали улицу. Вскоре их внимание привлек одинокий автомобиль, стоявший на обочине со спущенным колесом. Теперь уже бывшие полицейские подозвали водителя, который, как оказалось, ехал из Свердловской области в Челябинскую. Мужчины потребовали от него признаться в подготовке к совершению преступлений и избили его. Водителя госпитализировали с закрытой травмой головы.

Как отметили в прокуратуре Башкирии, свою вину экс-полицейские не признали. Суд приговорил каждого из них к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и обязал выплатить избитому водителю 435 тысяч рублей.

Кроме того, теперь бывшим стражам порядка целый год нельзя занимать должности на государственной и муниципальной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU