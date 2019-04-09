Минздрав Башкирии озвучил возраст самой молодой мамы республики

СЕГОДНЯ 06:42 2019-04-09T08:32:56+03:00

Всего за прошлый год в республике появилось на свет более 47 тысяч детей

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Накануне минздрав Башкирии озвучил возраст самой молодой мамы в республике. Как сообщает В прошлом году ей стала 14-летняя жительница Уфы. Как сообщает UfacityNews.ru, это далеко не самая юная роженица, зарегистрированная в последнее время. В 2017 году мамой стала 13-летняя девочка. В ведомстве не сообщили, в каком населенном пункте она проживает.

Всего же за 2018 год в Башкирии появились на свет 47411 детей, среди которых 22807 девочек и 24264 мальчика. Согласно статистическим данным минздрава республики, 10 женщин стали мамами в возрасте от 48 до 51 года. Причем пятеро из них рожали впервые. На сегодняшний день самой возрастной мамой считается жительница Башкирии, у которой малыш родился в 54 года. Произошло это в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU