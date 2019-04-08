2019-04-08T22:49:45+03:00
Спорт

«Авангард» в третьем овертайме обыграл «Салават Юлаев»: сезон для уфимцев окончен

В невероятном по накалу матчу сильнее оказались омичи – 0:1 ОТ
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» не сумел продлить серию с «Авангардом», но ушел в отпуск с гордо поднятой головой. В шестом матче уфимцы бились до изнеможения, дотерпели до третьего овертайма и все-таки проиграли на 110-й минуте – 0:1.

Встреча прошла под явным преимуществом гостей. Омичи владели территориальным преимуществом, создавали больше моментов и перебросали «юлаевцев» в два с лишним раза.

У «Салавата Юлаева» потрясающую игру провел Метсола, отразивший 69 бросков. Однако почин своего вратаря полевые хоккеисты так и не смогли поддержать. За три периода основного времени и два с половиной овертайма голевыми действиями они так и не отметились.

Гол же, решивший исход серии, был забит Бондаревым, который только-только выкатился на смену и моментально бросил в направлении неприятельских ворот. Шайба по пути траектории задела кого-то из уфимских защитников и медленно проскочила под щитками Метсолы.

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары ЦСКА – СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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