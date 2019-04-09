2019-04-09T07:18:26+03:00
Происшествия

Житель Башкирии избил приятеля до смерти из-за телефона

За жизнь мужчины пять дней боролись врачи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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1 апреля в больницу Стерлитамака был доставлен 40-летний местный житель. Мужчина был в тяжелом состоянии, врачи пять дней боролись за его жизнь, но безуспешно. Причиной смерти эксперты назвали черепно-мозговую травму, но, кто ее нанес, погибший рассказать, увы, не успел.

Полиция установила, с кем мужчина общался в последние дни. Наибольший интерес у стражей порядка вызвал 41-летний горожанин. Как выяснило следствие, перед госпитализацией они с потерпевшим пили вместе. По пьяной лавочке разругались: погибший ранее сдал в ломбард телефон мужчины. Тот припомнил обиду и стал колотить приятеля. Эти удары и стали причиной гибели несчастного.

В Следкоме по Башкирии сообщили, что виновник избиения задержан, рассматривается вопрос о помещении его под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU

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