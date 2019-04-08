2019-04-08T18:23:42+03:00
Происшествия

В аэропорту «Уфа» экстренно сел самолет Омск-Москва

Пассажирке стало плохо во время полета
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 8 апреля, около половины седьмого вечера в уфимском аэропорту вынужденно приземлился самолет авиакомпании «Сибирь». Рейс S7-170 летел из Омска в московский аэропорт Домодедово.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», борту пришлось экстренно сесть из-за проблем со здоровьем у одной из пассажирок. Женщину 1960 года рождения увезли в реанимацию 22-й больницы с подозрением на инфаркт.

Всего в самолете на момент приземления находились 125 пассажиров. В 19:39 воздушное судно благополучно продолжило полет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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