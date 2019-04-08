Известному уфимскому бизнесмену Марселю Юсупову могут запретить выезд за рубеж

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-08T17:31:12+03:00

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Известному уфимскому предпринимателю Марселю Юсупову могут запретить покидать страну. Как сообщает UTV, этого через суд добивается его финансовый управляющий. Слушания пройдут 17 апреля.

Экс-кандидата Госдумы Марселя Юсупова, напомним, признали банкротом в сентябре прошлого года. Недавно стало известно, что его имущество выставлено на торги.

Бизнесмен, к слову, является владельцем торгово-развлекательных центров "Иремель" и "Аркаим" в Уфе, а также совладельцем отеля "Парк сити" возле ипподрома "Акбузат".

ИСТОЧНИК KP.RU