Здание ресторана «Тинькофф» в Уфе выставили на продажу

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-09T13:20:24+03:00

Объект простаивает уже несколько лет

Изменить размер текста: A A

Здание бывшего ресторана «Тинькофф» на улице Ленина в Уфе выставили на торги в связи с банкротством его нынешнего владельца – компании «Лидер групп». Стоимость пустующего объекта оценивается в 234,7 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», компания «Лидер групп» выкупила здание еще в 2013 году. Она планировала разместить в нем ресторанный комплекс, но реконструкция затянулась. За шесть лет удалось выполнить лишь 60% работ по обновлению объекта.

В конце 2018 года в отношении компании начали процедуру банкротства. Теперь судьбу здания будет решать новый владелец, который должен определиться 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU