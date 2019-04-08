2019-04-08T18:53:21+03:00
Происшествия

В Башкирии спасли терпящего бедствие одинокого рыбака

Сотрудники МЧС вовремя прибыли на маленький островок на реке Белая
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня, 8 апреля, на месте слияния реки Мелеузки и Белой произошло ЧП. Житель Мелеузовского района Башкирии рыбачил на надувной лодке, как вдруг его судно получило повреждение и стало тонуть. Мужчина смог самостоятельно выбраться на небольшой островок и стал звать на помощь. К счастью, его услышали местные жители и вызвали спасателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, прибывшие на место сотрудники ведомства доставили рыбака на берег и передали бригаде скорой помощи. К счастью, он отделался испугом и после осмотра медиками был отпущен домой.

- Благополучный исход этого случая, который имел все шансы перейти в разряд трагических, напоминает нам лишь об одном – на рыбалке весной жизненно важно соблюдать все правила безопасности, - отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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