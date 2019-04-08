Туристы Башкирии теперь смогут зарегистрировать свою группу в МЧС в онлайн-режиме

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-08T15:06:26+03:00

Ранее это можно было сделать только по телефону или в спецпунктах

Изменить размер текста: A A

Жизнь туристов из Башкирии стала проще. Теперь зарегистрировать туристическую группу можно в режиме «онлайн» через сайт МЧС. Отметим, что раньше это нужно было делать по телефону, либо по факту – в специальных пунктах перед походом.

Уведомление можно подать одним из следующих способов:

- Заполнить форму онлайн-регистрации;

- Скачать форму уведомления, заполнить и направить на электронный адрес tourgroups@02.mchs.gov.ru.

Если кто-то привык это делать по старинке, можно уведомить спасателей о походе по телефонам 8 (347) 248-23-70, 8 (347) 248-23-69 или лично обратиться в территориальный орган по адресу: г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1.

ИСТОЧНИК KP.RU