Жителя Башкирии осудили за кражу драгоценностей из церкви

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-08T19:43:29+03:00

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Накануне Верховный суд Башкирии поставил точку в деле о краже из Успенского храма, расположенного в Чишмах. В этом преступлении обвиняли 61-летнего уроженца села Инзер. Ранее районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, но мужчина обжаловал приговор в выше стоящей инстанции.

В суде было установлено, что в одну из июльских ночей 2018 года мужчина влез в церковь через окно и похитил золотые и серебряные предметы. Общая стоимость утвари оценивалась в 260 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, злоумышленника вычислили по отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления. Вскоре его задержали сотрудники полиции. При обыске в доме мужчины обнаружили и изъяли драгоценности на 9 тысяч рублей.

Как оказалось, ранее уроженец Инзера уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за кражу из мечети. Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Чишминского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU