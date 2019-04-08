2019-04-08T19:43:29+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии осудили за кражу драгоценностей из церкви

Мужчина вынес из храма ювелирные изделия на приличную сумму
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Михаил ФроловФото: Михаил ФроловФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Накануне Верховный суд Башкирии поставил точку в деле о краже из Успенского храма, расположенного в Чишмах. В этом преступлении обвиняли 61-летнего уроженца села Инзер. Ранее районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, но мужчина обжаловал приговор в выше стоящей инстанции.

В суде было установлено, что в одну из июльских ночей 2018 года мужчина влез в церковь через окно и похитил золотые и серебряные предметы. Общая стоимость утвари оценивалась в 260 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, злоумышленника вычислили по отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления. Вскоре его задержали сотрудники полиции. При обыске в доме мужчины обнаружили и изъяли драгоценности на 9 тысяч рублей.

Как оказалось, ранее уроженец Инзера уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за кражу из мечети. Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Чишминского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии планируют отремонтировать более полумиллиона ям на дорогах
В Башкирии спасли терпящего бедствие одинокого рыбака
В аэропорту «Уфа» экстренно сел самолет Омск-Москва
Житель Башкирии проник в чужой дом и попытался изнасиловать 10-летнюю девочку
Известному уфимскому бизнесмену Марселю Юсупову могут запретить выезд за рубеж
Житель Башкирии бесследно пропал по пути с вахты домой
В Уфе прошли соревнования по ментальной арифметике
Жителя Уфы обвиняют в домогательствах к 11-летней девочке
Туристы Башкирии теперь смогут зарегистрировать свою группу в МЧС в онлайн-режиме
Льдина проколола лодку: в Башкирии спасли троих рыбаков, едва не утонувших в реке Белая
Мать страдала психическим расстройством: стали известны подробности нападения женщины на свою пятилетнюю дочь
В Башкирии бесследно пропал 22-летний Радамир Яркинбаев
Волонтеры рассказали о поисках пропавшего в Башкирии 36-летнего Александра Касаткина
В Башкирии задержали обезумевшую женщину, которая пыталась в бане зарезать свою пятилетнюю дочь
В Башкирии дорожные рабочие обнаружили человеческие кости
В Уфе на электрические провода рухнуло дерево