Житель Башкирии бесследно пропал по пути с вахты домой

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-08T16:43:58+03:00

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Родственники 52-летнего Сергея Уварова, уроженца деревни Урал Баймакского района Башкирии, бьют тревогу: мужчина не дает о себе знать с 3 апреля. Известно, что он ехал на поезде с заработков на крайнем Севере. Конечной точкой пути состава был Челябинск, но он почему-то решил сойти пораньше, в Екатеринбурге. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа». К поискам Сергея Уварова помимо добровольцев подключились и сотрудники полиции.

Приметы Сергея Уварова: рост 185 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза, худощавого телосложения. Особые приметы: на левой руке есть татуировка с надписью «Сергей.».

В день пропажи мог быть одет в коричневую дубленку, синие джинсы и серый свитер.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, волонтеры просят связаться с ними по телефонам: 8-927-969-89-19 или +7 927 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU