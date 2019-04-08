2019-04-08T13:33:38+03:00
Общество

Волонтеры рассказали о поисках пропавшего в Башкирии 36-летнего Александра Касаткина

От мужчины нет никаких вестей с начала марта
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую субботу, 6 апреля, волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» выезжали на поиски пропавшего в Бирске 36-летнего Александра Касаткина. Мужчина бесследно пропал еще 1 марта и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

-Из Уфы мы выехали в субботу утром. На поиски и прочес местности собрались всего около 20 человек, в том числе сотрудники уголовного розыска и местные добровольцы. За весь день мы прошлись по многим заброшенным зданиям и садам, прочесали район кладбища, лесопосадку и заброшенные гаражи. Территория поиска получилась довольно обширная, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.

К сожалению, в тот день никаких следов Александра Касаткина не было обнаружено. Волонтеры сообщают, что поиски мужчины продолжатся. Предположительно, в предстоящую субботу, 13 апреля, добровольцы вновь соберутся в Бирске и отправятся на прочес местности, но уже в другом районе города.

Напомним приметы Александра Касаткина: рост 175 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: куртка темно-синего цвета без капюшона, с оранжевыми полосками на рукавах, светло-синие джинсы, бейсболка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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