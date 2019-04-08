В Башкирии задержали обезумевшую женщину, которая пыталась в бане зарезать свою пятилетнюю дочь

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-08T12:31:37+03:00

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В минувшее воскресенье, 7 апреля, в одной из деревень Иглинского района Башкирии произошел вопиющий случай: 40-летняя многодетная мать несколько раз ударила ножом пятилетнюю дочь. Сейчас женщина задержана и дает показания, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.

По предварительным данным, жуткая история произошла вчера днем. Женщина пошла в баню с тремя своими детьми, старшему из которых семь лет, а младшему всего три года. В какой-то момент она ударила ножом в спину и в грудь свою среднюю дочку. Пятилетний ребенок закричал, за ней стали кричать и двое других детей. Это услышал их отец и тут же забежал в баню. Он остановил свою супругу и вызвал скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, сейчас малышка находится в больнице. Ее мать задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU