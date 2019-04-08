2019-04-08T14:30:28+03:00
Происшествия

Льдина проколола лодку: в Башкирии спасли троих рыбаков, едва не утонувших в реке Белая

Трое мужчин отправились на рыбалку и прокололи резиновую лодку
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГК ЧС БашкирииФото: пресс-служба ГК ЧС Башкирии
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 8 апреля, в спасательную службу поступил звонок из деревни Кабаково, что в Кармаскалинском районе Башкирии. Выяснилось, что троим местным мужчинам, срочно требуется помощь: они рыбачили с резиновой лодки, и внезапно стали тонуть. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, острая льдина врезалась в борт надувного судна и проткнула один из бортов. К счастью, рыбаки смогли самостоятельно добраться до берега.

Спасатели провели поисково-спасательные работы, и нашли терпящих бедствие рыбаков. Они перевезли троих мужчин на противоположный берег реки, где им была оказана необходимая помощь. Благо, никто из любителей ночной рыбалки серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мать страдала психическим расстройством: стали известны подробности нападения женщины на свою пятилетнюю дочь
В Башкирии бесследно пропал 22-летний Радамир Яркинбаев
Волонтеры рассказали о поисках пропавшего в Башкирии 36-летнего Александра Касаткина
В Башкирии задержали обезумевшую женщину, которая пыталась в бане зарезать свою пятилетнюю дочь
В Башкирии дорожные рабочие обнаружили человеческие кости
В Уфе на электрические провода рухнуло дерево
«Позитивное отношение к себе»
Уровень рек в Уфе за сутки поднялся почти на полметра
Экс-премьер правительства Башкирии возглавил региональную Корпорацию развития
Радий Хабиров готовит новый запрет на алкоголь
В Башкирии на повышение квалификации работников выделят 178 млн рублей
В Уфе остановили подтопление жилых домов в Максимовке
В Башкирии водитель «Газели» насмерть сбил пешехода
Уфимку обокрала мошенница, представившаяся сотрудницей банка
Первая леди Башкирии рассказала историю сиротки со счастливым концом
Эксперты рассказали, почему жители Башкирии часто меняют прописку
Уфимская школьница прошла в следующий этап шоу «Песни»
В Уфе снесут дачи для строительства Восточного выезда
В Уфе дорожные полицейские поймали пьяного водителя маршрутки
Ольга Бузова встретилась с уфимским рэпером и исполнила его мечту
В ГИБДД рассказали подробности аварии в Башкирии, где двое погибли, четверо пострадали
В Башкирии ВАЗ разорвало на части после ДТП, двое погибли
В уфимском Сипайлово провалился асфальт
Главы двух сельсоветов Башкирии пришли в суд пьяными
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетом Москва-Уфа
Новая неделя в Башкирии начнется с дождей