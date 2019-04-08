Льдина проколола лодку: в Башкирии спасли троих рыбаков, едва не утонувших в реке Белая

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-08T14:30:28+03:00

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В ночь на понедельник, 8 апреля, в спасательную службу поступил звонок из деревни Кабаково, что в Кармаскалинском районе Башкирии. Выяснилось, что троим местным мужчинам, срочно требуется помощь: они рыбачили с резиновой лодки, и внезапно стали тонуть. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, острая льдина врезалась в борт надувного судна и проткнула один из бортов. К счастью, рыбаки смогли самостоятельно добраться до берега.

Спасатели провели поисково-спасательные работы, и нашли терпящих бедствие рыбаков. Они перевезли троих мужчин на противоположный берег реки, где им была оказана необходимая помощь. Благо, никто из любителей ночной рыбалки серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU