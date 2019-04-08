2019-04-08T10:47:58+03:00
Происшествия

В Уфе на электрические провода рухнуло дерево

К счастью, обошлось без пострадавших
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба УГЗ УфыФото: пресс-служба УГЗ Уфы
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Сегодня, 8 апреля, около 9 часов утра в диспетчерскую поступило сообщение о падении дерева на линию электропередач. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты населения Уфы, ствол дерева рухнул на провода наружного освещения напротив дома №31 по улице Авроры.

Как отмечают уфимские спасатели, сейчас дерево спилено, коммунальщики убирают его. Как только это произойдет, сотрудники МУП «Уфагорсвет» приступят к аварийно-восстановительным работам. Известно, что в результате падения дерева оборвались провода на фонарном столбе, поэтому отключения потребителей не потребовалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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