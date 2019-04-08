Уровень рек в Уфе за сутки поднялся почти на полметра

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-08T11:16:42+03:00

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По данным Башгидрометцентра за прошедшие сутки поднялся уровень воды в реках Дема, Уфа и Белая в районе башкирской столицы. Так, специалисты отмечают резкое поднятие уровня Уфимки в районе Шакши – там зафиксирован подъем на 44 сантиметра. На реке Белая в Уфе вода поднялась на 36 сантиметров, а Дема в районе деревни Бочкаревка – всего на 7 сантиметров.

Кроме того, уровень реки Белая в районе Стерлитамака поднялась на 4 сантиметра.

Напомним, ранее было зафиксировано подтопление нескольких дворов в уфимской Максимовке. Там сотрудники муниципальной пожарной охраны и спасатели Управления гражданской защиты населения при помощи специального оборудования откачали воду, чтобы она не подтопила жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU