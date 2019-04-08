2019-04-08T11:16:42+03:00
Общество

Уровень рек в Уфе за сутки поднялся почти на полметра

Сильнее других поднялась река Уфа вблизи Шакши
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

По данным Башгидрометцентра за прошедшие сутки поднялся уровень воды в реках Дема, Уфа и Белая в районе башкирской столицы. Так, специалисты отмечают резкое поднятие уровня Уфимки в районе Шакши – там зафиксирован подъем на 44 сантиметра. На реке Белая в Уфе вода поднялась на 36 сантиметров, а Дема в районе деревни Бочкаревка – всего на 7 сантиметров.

Кроме того, уровень реки Белая в районе Стерлитамака поднялась на 4 сантиметра.

Напомним, ранее было зафиксировано подтопление нескольких дворов в уфимской Максимовке. Там сотрудники муниципальной пожарной охраны и спасатели Управления гражданской защиты населения при помощи специального оборудования откачали воду, чтобы она не подтопила жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии многодетная мать едва не зарезала пятилетнюю дочь
В Башкирии дорожные рабочие обнаружили человеческие кости
В Уфе на электрические провода рухнуло дерево
«Позитивное отношение к себе»
Экс-премьер правительства Башкирии возглавил региональную Корпорацию развития
Радий Хабиров готовит новый запрет на алкоголь
В Башкирии на повышение квалификации работников выделят 178 млн рублей
В Уфе остановили подтопление жилых домов в Максимовке
В Башкирии водитель «Газели» насмерть сбил пешехода
Уфимку обокрала мошенница, представившаяся сотрудницей банка
Первая леди Башкирии рассказала историю сиротки со счастливым концом
Эксперты рассказали, почему жители Башкирии часто меняют прописку
Уфимская школьница прошла в следующий этап шоу «Песни»
В Уфе снесут дачи для строительства Восточного выезда
В Уфе дорожные полицейские поймали пьяного водителя маршрутки
Ольга Бузова встретилась с уфимским рэпером и исполнила его мечту
В ГИБДД рассказали подробности аварии в Башкирии, где двое погибли, четверо пострадали
В Башкирии ВАЗ разорвало на части после ДТП, двое погибли
В уфимском Сипайлово провалился асфальт
Главы двух сельсоветов Башкирии пришли в суд пьяными
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетом Москва-Уфа
Новая неделя в Башкирии начнется с дождей