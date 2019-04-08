Экс-премьер правительства Башкирии возглавил региональную Корпорацию развития

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-08T09:11:31+03:00

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Сегодня, 8 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках. Так, например, широкой общественности был представлен исполняющий обязанности главы Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков. Но это назначение было далеко не единственным и уж точно не самым громким.

Сегодня Хабиров заявил о назначении на пост руководителя Корпорации развития Башкирии бывшего премьера регионального правительства Раиля Сарбаева. Теперь экс-премьер будет отвечать за привлечение инвестиций в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU