Экс-премьер правительства Башкирии возглавил региональную Корпорацию развития
Сегодня Раиля Сарбаева официально представили в новом качестве
Фото: Архив «КП»
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Сегодня, 8 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках. Так, например, широкой общественности был представлен исполняющий обязанности главы Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков. Но это назначение было далеко не единственным и уж точно не самым громким.
Сегодня Хабиров заявил о назначении на пост руководителя Корпорации развития Башкирии бывшего премьера регионального правительства Раиля Сарбаева. Теперь экс-премьер будет отвечать за привлечение инвестиций в регион.
ИСТОЧНИК KP.RU