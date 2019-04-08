Радий Хабиров готовит новый запрет на алкоголь

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-08T08:50:12+03:00

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Сегодня, 8 апреля, в башкирском правительстве прошло очередное оперативное совещание. В присутствии министров и представителей федеральных ведомств врио главы республики Радий Хабиров сначала заслушал доклад о борьбе с нелегальной продажей суррогатным алкоголем в селах Башкирии, а затем выступил с необычным заявлением.

-Я с молодых лет посещаю наши башкирские сабантуи. И мне зачастую было обидно, когда после праздника все поле усыпано стаканами и бутылками. Мы ведь сейчас не запрещаем алкоголь на сабантуях? Может, пора об этом задуматься, - заявил Хабиров.

Врио главы Башкирии дал соответствующее поручение чиновникам и парламентариям республики. Теперь они должны проработать очередной запрет на продажу алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU