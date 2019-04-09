В Уфе осудили жилищного мошенника, обманувшего людей на 47 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-09T06:29:56+03:00

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Накануне Кировский районный суд Уфы вынес приговор 40-летнему жителю Уфы, которого обвиняли в жилищном мошенничестве. С 2011 по 2018 год жертвами предприимчивого гражданина стали 34 человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сумма ущерба от его деятельности составила 47 млн рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В суде было установлено, что мужчина предлагал уфимцам приобрести жилье на льготных условиях. Он обещал всяческое содействие в этом вопросе, поскольку, якобы, у него были связи во всевозможных инстанция.

- Чтобы войти в доверие потерпевших, мужчина представлялся помощником депутата, сотрудником администрации Уфы, литератором, демонстрировал фотографии с высокопоставленными чиновниками, рассказывал о своих связях в различных ведомствах и строительных компаниях, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Суд приговорил мошенника к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также по решению суда его обязали возместить ущерб потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU