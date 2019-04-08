В Башкирии на повышение квалификации работников выделят 178 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-08T08:35:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне стало известно, что в бюджет Башкирии федеральный центр перечислит 178,2 млн рублей. Как сообщает региональный минтруд, деньги пойдут на повышение квалификации сотрудников в 2019 году. Обучение и переобучение ряда специалистов будет проводиться по программе федерального и национального проектов по поддержке занятости.

Всего в проекте по переобучению и повышению квалификации работников участвует 31 регион. Львиную долю денег региональный бюджет получит из федерального центра. Из республиканского бюджета на переобучение специалистов будет выделено еще 9,4 млн рублей.

В переобучении примут участие более 18,4 тысячи человек, сообщает минтруд по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU