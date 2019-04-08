В Уфе остановили подтопление жилых домов в Максимовке
На месте продолжает дежурить насосная станция
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В минувшее воскресенье, 7 апреля, в уфимской Максимовке начала прибывать вода. Она попала во дворы местных жителей, в связи с чем на место прибыли сотрудники регионального МЧС. Чтобы не допустить подтопления домов, воду стали откачивать. Как сообщает пресс-служба ведомства, к 14:00 часов того же дня, подтопление было ликвидировано.
Сейчас на месте продолжает дежурить пожарно-насосная станция, принадлежащая муниципальной пожарной охране Уфы.
Напомним, на днях реки Белая и Уфа освободились ото льда, и в Башкирии начался сезон половодья.
ИСТОЧНИК KP.RU