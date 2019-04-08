2019-04-08T07:30:12+03:00
Происшествия

Уфимку обокрала мошенница, представившаяся сотрудницей банка

С карты женщины исчезли 20 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

На днях в полицию обратилась 50-летняя уфимка, которая пожаловалась, что с ее банковской карты исчезли 20 тысяч рублей. Женщина рассказала, что ей на сотовый позвонила незнакомка и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что с карты пытаются снять все деньги. Чтобы проверить, не стала ли женщина жертвой мошенников, лже-сотрудница попросила назвать ей данные карты и пароль, а вскоре со счета исчезли все сбережения.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-премьер правительства Башкирии возглавил региональную Корпорацию развития
Радий Хабиров готовит новый запрет на алкоголь
В Башкирии на повышение квалификации работников выделят 178 млн рублей
В Уфе остановили подтопление жилых домов в Максимовке
В Башкирии водитель «Газели» насмерть сбил пешехода
Первая леди Башкирии рассказала историю сиротки со счастливым концом
Эксперты рассказали, почему жители Башкирии часто меняют прописку
Уфимская школьница прошла в следующий этап шоу «Песни»
В Уфе снесут дачи для строительства Восточного выезда
В Уфе дорожные полицейские поймали пьяного водителя маршрутки
Ольга Бузова встретилась с уфимским рэпером и исполнила его мечту
В ГИБДД рассказали подробности аварии в Башкирии, где двое погибли, четверо пострадали
В Башкирии ВАЗ разорвало на части после ДТП, двое погибли
В уфимском Сипайлово провалился асфальт
Главы двух сельсоветов Башкирии пришли в суд пьяными
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетом Москва-Уфа
Новая неделя в Башкирии начнется с дождей