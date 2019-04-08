Уфимку обокрала мошенница, представившаяся сотрудницей банка

СЕГОДНЯ 07:30 2019-04-08T07:30:12+03:00

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На днях в полицию обратилась 50-летняя уфимка, которая пожаловалась, что с ее банковской карты исчезли 20 тысяч рублей. Женщина рассказала, что ей на сотовый позвонила незнакомка и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что с карты пытаются снять все деньги. Чтобы проверить, не стала ли женщина жертвой мошенников, лже-сотрудница попросила назвать ей данные карты и пароль, а вскоре со счета исчезли все сбережения.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU