2019-04-08T09:12:57+03:00
Общество

Эксперты рассказали, почему жители Башкирии часто меняют прописку

Чаще всего место жительства люди меняют по семейным обстоятельствам и учебе
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жители Башкирии стали чаще менять место жительства . Так, например, в минувшем году с регистрационного учета снялись 127 352 жителя республики, а 120 152 наоборот получили прописку.

Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на экспертов Башстата, чаще всего жители республики меняют место жительства по семейным обстоятельствам (35 883 прибывших и 37 251 выбывших), а также по учебе и работе. Также среди причин переезда люди указывали «обострение межнационального конфликта», «криминогенную обстановку», проблемы с климатом и экологией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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