2019-04-08T06:46:25+03:00
Общество

Уфимская школьница прошла в следующий этап шоу «Песни»

Девушка поразила своим голосом Басту и Екатерину Варнаву
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: пресс-служба телеканала "ТНТ"Фото: пресс-служба телеканала "ТНТ"
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Вчера, 7 апреля, в эфир вышел очередной выпуск популярного шоу «Песни», в котором участвовала 16-летняя уфимская школьница Кристина Ташкинова. Девушка исполнила песню «Минутная мания», написанную в соавторстве с подругой, и поразила присутствующих незаурядными вокальными данными. И хотя первый наставник Тимати сказал девушке «Нет», сославшись на ее малый возраст, Баста решил дать Кристине еще один шанс и пропустил ее в следующий отборочный тур. Сама школьница очень обрадовалась, ведь из-за проекта ей пришлось пропускать занятия в гимназии и обманывать преподавателей, что не ходит на уроки по семейным обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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