В Уфе снесут дачи для строительства Восточного выезда

СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-08T06:31:08+03:00

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В Уфе готовятся к строительству Восточного выезда, который соединит трассы М5 и М7. Планы грандиозные – тут и подземный тоннель, и скоростная автомагистраль, одна беда: проходить строительство будет через дачные поселки, в частности СНТ «Ягодка». Власти сразу предупредили: участки будут изымать, выплачивая компенсацию, и даже выделили 120 млн рублей на снос дачных домов.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», некоторые садоводы жалуются, что, несмотря на извещение, до сих пор не могут получить обещанную компенсацию. Другие переживают, что не успеют забрать свое имущество, потому что весеннее половодье размыло дороги, и машина попросту не проедет, а в мае уже все пойдет под снос. Третьи и вовсе опасаются остаться без денежной компенсации, поскольку не приватизировали в свое время участки, и теперь они считаются собственностью государства.

- Никто не сказал, что нужно участок приватизировать, вот и получилось, что мы остались без ничего. Сказали, что нас будут сносить, и мы остаёмся и без денег, и без садового участка — вздыхает Вера Зиязетдинова, владелица неприватизированного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU