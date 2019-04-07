В Уфе дорожные полицейские поймали пьяного водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 20:07 2019-04-07T20:07:50+03:00

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Около 7 часов вечера 6 апреля сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус «Газель Некст» на улице Машиностроителей. Водитель его двигался не по маршруту и без пассажиров.

Во время проверки документов от автомобилиста исходил резкий запах алкоголя, от прохождения освидетельствования 38-летний мужчина отказался. К тому же выяснилось, что уфимец находился за рулем будучи лишенным водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.

В отделе ГИДД по Уфе прокомментировали, что мужчину доставили в отдел полиции, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ ((нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

ИСТОЧНИК KP.RU