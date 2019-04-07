Ольга Бузова встретилась с уфимским рэпером и исполнила его мечту

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-07T19:36:23+03:00

Совместное фото она выложила в своем «Инстаграме»

Изменить размер текста: A A

Ольга Бузова встретилась с уфимским рэп-исполнителем Моргенштерном. Алишер (настоящее имя артиста) мечтал увидеться с поп-дивой, и ему, наконец, повезло.

Снимок с совместного ужина певица и телеведущая выложила в своем «Инстаграме». Отметим, что встреча прошла в ресторане «BUZfood», который принадлежит звезде.

- Обещать - значит сделать. Все подробности скоро на моем ютуб-канале! - написала Ольга под фотографией.

Вероятно, звезды задумали совместный проект, который пока остается загадкой.

Напомним, что Алишер стал популярен после съемок клипа, во время съемок которого он сжег 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU