В ГИБДД рассказали подробности аварии в Башкирии, где двое погибли, четверо пострадали
Динар Гильмутдинов в своем блоге рассказал о подробностях смертельной аварии, которая произошла сегодня, 7 апреля, в Нуримановском районе Башкирии.
Как ранее сообщала «Комсомолка», ДТП произошло на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка, вблизи деревни Байгильдино.
фото: ГИБДД по РБ
На сухой и чистой дороге в светлое время суток лоб в лоб столкнулись «Renault Logan», которым управлял 32-летний водитель, и ВАЗ-99, за рулём которого находился 41-летний мужчина.
Удар был такой силы, что отечественную легковушку разорвало на части, оторвало двигатель. На месте аварии скончались оба водителя.
Также госпитализированы четверо пассажиров. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU