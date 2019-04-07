2019-04-07T18:51:55+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Башкирии, где двое погибли, четверо пострадали

ДТП произошло возле деревни Байгильдино
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Динар Гильмутдинов в своем блоге рассказал о подробностях смертельной аварии, которая произошла сегодня, 7 апреля, в Нуримановском районе Башкирии.

Как ранее сообщала «Комсомолка», ДТП произошло на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка, вблизи деревни Байгильдино.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

На сухой и чистой дороге в светлое время суток лоб в лоб столкнулись «Renault Logan», которым управлял 32-летний водитель, и ВАЗ-99, за рулём которого находился 41-летний мужчина.

Удар был такой силы, что отечественную легковушку разорвало на части, оторвало двигатель. На месте аварии скончались оба водителя.

Также госпитализированы четверо пассажиров. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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