В ГИБДД рассказали подробности аварии в Башкирии, где двое погибли, четверо пострадали

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-07T18:51:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Динар Гильмутдинов в своем блоге рассказал о подробностях смертельной аварии, которая произошла сегодня, 7 апреля, в Нуримановском районе Башкирии.

Как ранее сообщала «Комсомолка», ДТП произошло на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка, вблизи деревни Байгильдино.

фото: ГИБДД по РБ

На сухой и чистой дороге в светлое время суток лоб в лоб столкнулись «Renault Logan», которым управлял 32-летний водитель, и ВАЗ-99, за рулём которого находился 41-летний мужчина.

Удар был такой силы, что отечественную легковушку разорвало на части, оторвало двигатель. На месте аварии скончались оба водителя.

Также госпитализированы четверо пассажиров. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU