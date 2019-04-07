В Башкирии ВАЗ разорвало на части после ДТП, двое погибли

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-07T18:19:20+03:00

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Смертельная авария произошла буквально несколько минут назад в Нуримановском районе Башкирии. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка около села Байгильдино столкнулись две легковушки - "Рено Логан" и "ВАЗ".

ВАЗ от сильного удара разорвало на части. Железки разбросаны по всей дороги. Жуткие фотографии появились в группах во «Вконтакте». Судя по повреждения, авария произошла на большой скорости.

На данный момент известно о двоих погибших, оба они были водителями. Еще четыре человека получили травмы. На месте работают дорожные полицейские и спасатели. Обстоятельства выясняются.

фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU