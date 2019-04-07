2019-04-07T16:37:06+03:00
Общество

Главы двух сельсоветов Башкирии пришли в суд пьяными

Теперь их лишат мандата
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Хаибьян Шарипов и Рафаил ГалиевХаибьян Шарипов и Рафаил Галиев
Изменить размер текста:

Главы двух сельсоветов пришли в суд в качестве свидетелей будучи пьяными. Инцидент произошел еще 22 марта в Хайбуллинском районе республики. Об этом написал в обращении врио главы Башкирии Радию Хабирову местный активист Буранбай Аскар.

Выяснилось, что в Зилаирском межрайонном суде должно было состояться заседание по делу о мошенничестве. В качестве подсудимых там фигурировали бывший депутат Хайбуллинского района Рафкат Галимов, а также директор МБУ «Проектная сметная группа» Ирина Юртаева. Двое пьяных чиновников, главы Маканского и Зирганского сельсоветов, Хаибьян Шарипов и Рафаил Галиев, должны были дать показания, как свидетели. Но заседание пришлось отложить.

Как сообщает «Медиакорсеть», чиновников за такое лишили мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ГИБДД рассказали подробности аварии в Башкирии, где двое погибли, четверо пострадали
В Башкирии ВАЗ разорвало на части после ДТП, двое погибли
В уфимском Сипайлово провалился асфальт
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетом Москва-Уфа
Новая неделя в Башкирии начнется с дождей
В Башкирии оторвалась льдина с восемью рыбаками
В Башкирии пропавшего с теплохода Леонида Самойлова нашли мертвым
Стала известна судьба медвежат, которые недавно родились в уфимском вольере
В Башкирии прекратили поиски Сергея Ефремова
Уфимка упала и сломала руку, когда выходила из маршрутки
Волонтеры нашли родственников женщины, которая без документов пробралась в самолет в уфимском аэропорту
В Башкирии зарегистрировали новый случай заболевания корью
В Башкирии 18-летний начинающий водитель устроил ДТП с пострадавшими
Радий Хабиров объяснил, почему не вышел с народом на субботник
В Башкирии ищут родственников мужчины, который находится в больнице Московской области
Риф и его команда: супруги из Башкирии воспитали 15 детей
Радий Хабиров о планах создать в Башкирии индустриальный парк
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в гостях и вернул финальную серию в Уфу
Пропавший пять месяцев назад 31-летний Александр Горланов из Башкирии найден мертвым
В Башкирии жители еженедельно устраивают давку, чтобы попасть к врачу
В Грузии задержали беглого олигарха из Уфы Азамата Кильдигушева, фигуранта «списка Титова»
В Уфе из-за аварии десятки домов остались без воды
В Башкирии завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика
Капитан «Салавата Юлаева» Панин выбыл до конца сезона
В Башкирию пришла настоящая весна