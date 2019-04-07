Главы двух сельсоветов Башкирии пришли в суд пьяными

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-07T16:37:06+03:00

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Главы двух сельсоветов пришли в суд в качестве свидетелей будучи пьяными. Инцидент произошел еще 22 марта в Хайбуллинском районе республики. Об этом написал в обращении врио главы Башкирии Радию Хабирову местный активист Буранбай Аскар.

Выяснилось, что в Зилаирском межрайонном суде должно было состояться заседание по делу о мошенничестве. В качестве подсудимых там фигурировали бывший депутат Хайбуллинского района Рафкат Галимов, а также директор МБУ «Проектная сметная группа» Ирина Юртаева. Двое пьяных чиновников, главы Маканского и Зирганского сельсоветов, Хаибьян Шарипов и Рафаил Галиев, должны были дать показания, как свидетели. Но заседание пришлось отложить.

Как сообщает «Медиакорсеть», чиновников за такое лишили мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU