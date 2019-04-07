В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетом Москва-Уфа
Представитель «Аэрофлота» прокомментировал инцидент, который произошел утром 7 апреля в московском аэропорту. Ранее была информация, что неисправный самолет, следовавший рейсом Уфа-Москва, сел в аэропорту Шереметьево, и после посадки у воздушного судна отказало управление передней стойки шасси.
Однако ее опровергли в авиакомпании. Оказалось, что воздушное судно не приземлялось в столице.
- У самолёта, вылетавшего рейсом SU1438 Москва-Уфа, в процессе руления сработала сигнализация неисправности системы управления передней опорой шасси. Вылета он не совершал, взлётную полосу покинул на самостоятельной тяге, - сказал представитель РИА-новостям.
По данным СМИ, самолёт отбуксирован на стоянку, пассажиры направлены в пункт назначения резервным бортом.
ИСТОЧНИК KP.RU