2019-04-07T15:56:49+03:00
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетом Москва-Уфа

В авиакомпании рассказали, что посадки самолета не было
Эльвина АПАРИНА
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фото: Алексей Булатовфото: Алексей Булатов
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Представитель «Аэрофлота» прокомментировал инцидент, который произошел утром 7 апреля в московском аэропорту. Ранее была информация, что неисправный самолет, следовавший рейсом Уфа-Москва, сел в аэропорту Шереметьево, и после посадки у воздушного судна отказало управление передней стойки шасси.

Однако ее опровергли в авиакомпании. Оказалось, что воздушное судно не приземлялось в столице.

- У самолёта, вылетавшего рейсом SU1438 Москва-Уфа, в процессе руления сработала сигнализация неисправности системы управления передней опорой шасси. Вылета он не совершал, взлётную полосу покинул на самостоятельной тяге, - сказал представитель РИА-новостям.

По данным СМИ, самолёт отбуксирован на стоянку, пассажиры направлены в пункт назначения резервным бортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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