2019-04-07T14:57:45+03:00
Общество

Новая неделя в Башкирии начнется с дождей

Несмотря на осадки, на улице будет тепло
Эльвина АПАРИНА
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Завтра в Башкирии ожидается дождливая погода, сообщили в Башгидромете. 8 апреля по всей республике пройдут небольшие дожди, по северо-западу до умеренных. Местами вместе с дождем пойдет и снег. Ветер будет дуть с юго-востока, умеренный. Несмотря на осадки, на улице будет тепло. Ночью температура воздуха составит +1, +4 градуса, а днем воздух прогреется до +5,+10 градусов.

Уфу дожди не обойдут – ожидается серая и мрачная погода. Дождь начнет идти с самого утра и будет моросить весь день. Ночью столбик термометра покажет +1 градус, а днем +9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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