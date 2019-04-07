В Башкирии оторвалась льдина с восемью рыбаками

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-07T14:59:07+03:00

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Несмотря на то, что реки уже открылись, рыбаки продолжают заниматься любимым хобби. Для восьми мужчин сегодня, 7 апреля, рыбалка едва не закончилась трагедией. Днем на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение, что на реке Белой оторвалась льдина с рыбаками. ЧП произошло напротив переправы в Краснокамском районе селе Староянзигитово.

На место оперативно выехали спасатели.

В результате четкой операции они спасли восемь человек. Мужчины уплыли от берега на 50 метров. Спасательные работы проводило судно на воздушной подушке "Марс-700". Пострадавших нет.

Всего к ликвидации участвовали 13 человек и 6 единиц техники, в том числе 2 плавсредства, прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU