В Башкирии пропавшего с теплохода Леонида Самойлова нашли мертвым
В Башкирии прекратили поиски 55-летнего Леонида Самойлова, который пропал еще 23 ноября с теплохода. К сожалению, он погиб.
Как ранее сообщала «Комсомолка», в момент пропажи мужчина находился на работе. По предварительным данным, он упал с теплохода в воду в районе Исмаиловского затона. Родные сразу же сообщили о пропаже в правоохранительные органы и обратились к волонтерам. Водолазы несколько дней подряд исследовали местность, но все тщетно. Отыскать тело удалось лишь весной.
Таинственным исчезновением судового электрика заинтересовалась тогда и Гострудинспекция Башкирии, которая тоже расследовала несчастный случай.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU