В Башкирии пропавшего с теплохода Леонида Самойлова нашли мертвым

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-07T14:36:56+03:00

Мужчина пропал в ноябре, найти его удалось только сейчас

Мужчине было всего 55 лет

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В Башкирии прекратили поиски 55-летнего Леонида Самойлова, который пропал еще 23 ноября с теплохода. К сожалению, он погиб.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в момент пропажи мужчина находился на работе. По предварительным данным, он упал с теплохода в воду в районе Исмаиловского затона. Родные сразу же сообщили о пропаже в правоохранительные органы и обратились к волонтерам. Водолазы несколько дней подряд исследовали местность, но все тщетно. Отыскать тело удалось лишь весной.

Таинственным исчезновением судового электрика заинтересовалась тогда и Гострудинспекция Башкирии, которая тоже расследовала несчастный случай.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU