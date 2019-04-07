Стала известна судьба медвежат, которые недавно родились в уфимском вольере

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-07T14:22:18+03:00

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Родившихся в уфимском Парке Лесоводов Башкирии медвежат направят либо в цирк, либо в зоопарк. Судьба Марты и Умки пока решается.

Остальные два медвежонка, о которых стало известно только в марте, тоже покинут вольеры. Отметим, что они родились еще в январе, но мать Настенька грамотно прятала их от человеческих глаз.

Напомним, что в прошлом году в вольерах МУП «Горзеленхоз» на свет появились также четыре медвежонка. После того, как их разлучают с мамами, малышей содержат в теплых домиках, кормят кашами и молоком.

ИСТОЧНИК KP.RU