2019-04-07T12:58:52+03:00
Происшествия

Уфимка упала и сломала руку, когда выходила из маршрутки

Инцидент произошел еще во вторник
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии серьезно пострадала женщина, когда выходила из маршрутки. Уфимка получила перелом руки. Это произошло 2 апреля в 11:50 на остановке «Округ Галле» водитель маршрутки тронулся в тот момент, когда та выходила из салона. Несмотря на то, что она упала, получила травмы, мужчина даже не вышел из автобуса и поспешил покинуть остановку.

Сейчас родственники пострадавшей ищут тех, кто располагает какой-то информацией, или был свидетелем ситуации. Известно, что на ней была одета ярко-желтая куртка и серая шапка.

Если вы располагаете какой-либо информацией об инциденте, сообщите в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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