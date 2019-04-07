Волонтеры нашли родственников женщины, которая без документов пробралась в самолет в уфимском аэропорту

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-07T12:31:00+03:00

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Волонтеры организации «Лиза Алерт» нашли родных неизвестной женщины, которая непонятным образом пробралась в самолет в уфимском аэропорту и чуть не улетела в Москву без билета. Добровольцам удалось выйти на родственников и установить ее личность.

Напомним, курьезный случай произошел 5 апреля. Стюардессы рейса компании Utair, направляющего в московский аэропорт «Внуково», заметили, что одна из пассажирок ведет себя очень странно: постоянно пересаживается с места на место и говорит что-то несвязное.

При попытке проверки билета вдруг неожиданно выяснилось, что у нее его и вовсе нет, ровно так же, как и вообще документов. Женщина представилась Мариной Максимовой. Она не помнила, как вообще оказалась в Уфе.

Полицейские Линейного управления МВД России на транспорте вывели из самолета. Неизвестную отправили в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где она находилась под контролем медиков.

Саму женщину на самом деле звали Хасановой Алевтиной Закиевной. Она страдает потерей памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU