В Башкирии зарегистрировали новый случай заболевания корью

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-07T10:43:55+03:00

По состоянию на 2 апреля их было четыре

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В республике зарегистрирован еще один случай заболевания корью, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. На данный момент в Башкирии отмечается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.

По данным специалистов, по состоянию на 2 апреля было выявлено четыре случая заражения. Сейчас уже пять, из них три случая у детей.

До 1 октября 2019 года будет проведена подчищающая иммунизация среди непривитого детского и взрослого населения, а также иностранных студентов и лиц из религиозных сообществ.

ИСТОЧНИК KP.RU