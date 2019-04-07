В Башкирии зарегистрировали новый случай заболевания корью
По состоянию на 2 апреля их было четыре
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В республике зарегистрирован еще один случай заболевания корью, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. На данный момент в Башкирии отмечается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
По данным специалистов, по состоянию на 2 апреля было выявлено четыре случая заражения. Сейчас уже пять, из них три случая у детей.
До 1 октября 2019 года будет проведена подчищающая иммунизация среди непривитого детского и взрослого населения, а также иностранных студентов и лиц из религиозных сообществ.
ИСТОЧНИК KP.RU