Радий Хабиров объяснил, почему не вышел с народом на субботник

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-07T09:08:57+03:00

Также врио главы Башкирии отметил, что нужно привыкнуть относиться к общему пространству, как к зоне своей ответственности.

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Вчера, 6 апреля, по всей Башкирии прошли субботники. 15960 организаций, 319 тысяч человек, 3056 единиц техники собрали 110261 м3 мусора. К уборке города ранее обещал присоединиться и Радий Хабиров, однако поучаствовать в общем деле не смог.

- Мои коллеги из администрации и правительства сегодня поработали с хорошим настроением, как и все остальные волонтёры. Я бы с ними вместе нес сегодня ленинское бревно, но вызвали на совещание в Правительство России. На следующих субботниках увидимся! Всем, принявшим участие - огромное спасибо! – написал он на своей странице.

Также врио главы Башкирии отметил, что нужно привыкнуть относиться к общему пространству, как к зоне своей ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU