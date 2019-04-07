2019-04-07T09:08:57+03:00
Общество

Радий Хабиров объяснил, почему не вышел с народом на субботник

Чиновник пообещал присоединиться в следующий раз
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Также врио главы Башкирии отметил, что нужно привыкнуть относиться к общему пространству, как к зоне своей ответственности.Также врио главы Башкирии отметил, что нужно привыкнуть относиться к общему пространству, как к зоне своей ответственности.
Изменить размер текста:

Вчера, 6 апреля, по всей Башкирии прошли субботники. 15960 организаций, 319 тысяч человек, 3056 единиц техники собрали 110261 м3 мусора. К уборке города ранее обещал присоединиться и Радий Хабиров, однако поучаствовать в общем деле не смог.

- Мои коллеги из администрации и правительства сегодня поработали с хорошим настроением, как и все остальные волонтёры. Я бы с ними вместе нес сегодня ленинское бревно, но вызвали на совещание в Правительство России. На следующих субботниках увидимся! Всем, принявшим участие - огромное спасибо! – написал он на своей странице.

Также врио главы Башкирии отметил, что нужно привыкнуть относиться к общему пространству, как к зоне своей ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтеры нашли родственников женщины, которая без документов пробралась в самолет в уфимском аэропорту
В Башкирии зарегистрировали новый случай заболевания корью
В Башкирии 18-летний начинающий водитель устроил ДТП с пострадавшими
В Башкирии ищут родственников мужчины, который находится в больнице Московской области
Риф и его команда: супруги из Башкирии воспитали 15 детей
Радий Хабиров о планах создать в Башкирии индустриальный парк
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в гостях и вернул финальную серию в Уфу
Пропавший пять месяцев назад 31-летний Александр Горланов из Башкирии найден мертвым
В Башкирии жители еженедельно устраивают давку, чтобы попасть к врачу
В Грузии задержали беглого олигарха из Уфы Азамата Кильдигушева, фигуранта «списка Титова»
В Уфе из-за аварии десятки домов остались без воды
В Башкирии завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика
Капитан «Салавата Юлаева» Панин выбыл до конца сезона
В Башкирию пришла настоящая весна