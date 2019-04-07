2019-04-07T08:12:47+03:00
Общество

В Башкирии ищут родственников мужчины, который находится в больнице Московской области

Он называет себя Ринатом (Линаром) Сахабутдиновым
Эльвина АПАРИНА
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Известно, что неизвестному 41 год.Известно, что неизвестному 41 год.
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Волонтеры организации «Поиск детей» разыскивают родственников мужчины из Баймакского района Башкирии, который сейчас лежит в больнице Московской области с переломами ребер. Его фотографию и информацию о нем добровольцы разместили в социальных сетях.

Известно, что неизвестному 41 год. О себе мало, что помнит, но называет себя Ринатом (иногда Линаром) Сахабутдиновым. Мужчина сказал, что у него есть четыре брата и одна сестра.

Пострадавший находится в Щёлковской больнице №2.

Если вы узнали этого человека, он ваш родной, близкий, знакомый просим позвонить 8-927-969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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